Прикордонники влаштували полювання на російські FPV-дрони та знищили 18 безпілотників. ВIДЕО

Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону знищили одразу 18 російських FPV-дронів на Південно-Слобожанському напрямку. Ворожі безпілотники перехоплювали безпосередньо в повітрі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри успішної бойової роботи оприлюднила Державна прикордонна служба України.

На відео зібрано серію повітряних перехоплень. Українські оператори виявляють російські FPV-дрони в небі, зближуються з ними та знищують ще до того, як ті встигають дістатися своїх цілей.

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На окремих кадрах ворожі квадрокоптери потрапляють в об’єктив буквально за мить до ураження. Добре видно конструкцію FPV та встановлені на них боєприпаси.

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