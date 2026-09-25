Прикордонники влаштували полювання на російські FPV-дрони та знищили 18 безпілотників. ВIДЕО
Бійці прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону знищили одразу 18 російських FPV-дронів на Південно-Слобожанському напрямку. Ворожі безпілотники перехоплювали безпосередньо в повітрі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри успішної бойової роботи оприлюднила Державна прикордонна служба України.
На відео зібрано серію повітряних перехоплень. Українські оператори виявляють російські FPV-дрони в небі, зближуються з ними та знищують ще до того, як ті встигають дістатися своїх цілей.
На окремих кадрах ворожі квадрокоптери потрапляють в об’єктив буквально за мить до ураження. Добре видно конструкцію FPV та встановлені на них боєприпаси.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль