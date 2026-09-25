Пограничники устроили охоту на российские FPV-дроны и уничтожили 18 беспилотников

Бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования 4-го пограничного отряда уничтожили сразу 18 российских FPV-дронов на Южно-Слобожанском направлении. Вражеские беспилотники перехватывались непосредственно в воздухе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры успешной боевой операции обнародовала Государственная пограничная служба Украины.

На видео собрана серия воздушных перехватов. Украинские операторы обнаруживают российские FPV-дроны в небе, сближаются с ними и уничтожают еще до того, как те успевают добраться до своих целей.

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На отдельных кадрах вражеские квадрокоптеры попадают в объектив буквально за мгновение до поражения. Хорошо видна конструкция FPV и установленные на них боеприпасы.

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