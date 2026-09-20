Оккупанты исчерпали наступательный потенциал на Южно-Слобожанском направлении, - Трегубов

На Южно-Слобожанском направлении российские войска в конце лета в некоторой степени исчерпали свой наступательный потенциал.

Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Так, по его словам, больше всего этот потенциал враг исчерпал в конце лета. Кроме того, заявления россиян сильно не совпадают с реальными достижениями на земле.

Другие направления

"На Великобурлукском направлении они достаточно активны. Активнее, чем были раньше. Там наблюдается определенное давление", - рассказал Трегубов.

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В Сумской области, как отмечает спикер, ситуация достаточно стабильна.

"Кроме того, у нас еще есть небольшая часть Сумской области - это наша часть Северо-Слобожанского направления. И там ситуация достаточно стабильна. Там россияне заняли полосу вдоль украинской границы. Она неглубокая, от 2 до 4 км, расширить её не получается, но плохо, что они как раз вдоль границы такую полосу создали", - рассказал Трегубов.

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