Войска РФ наиболее активно действуют в приграничной зоне Харьковщины: фиксируются пехотные группы и попытки расширения зоны контроля, - ГПСУ

В Харьковской области российские войска наиболее активно проявляют себя попытками действий пехотных групп и расширением зоны контроля.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

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Ситуация на Харьковщине

"В Харьковской области враг наиболее активно проявляет себя попытками действий пехотных групп, попытками расширения зоны контроля. И наиболее активны такие действия вновь на границах Вильховецкой и Волчанской громад. Вчера наши пограничные подразделения также отражали эти попытки на этих направлениях", - рассказал Демченко.

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Другие приграничные области

По словам пресс-секретаря, ситуация в других приграничных с РФ областях остается значительно спокойнее, чем в Харьковской области.

В частности, в Черниговской и Сумской областях враг ежедневно обстреливает приграничные районы. Однако значительной активности ДРГ или пехотных групп там не фиксируется.

"В Сумской областитакже наблюдаются периодические попытки прощупать нашу оборону, но такой интенсивности, как мы фиксируем сейчас в пределах Харьковской области, там нет", - рассказал Демченко.

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