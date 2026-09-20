Війська РФ найактивніше діють у прикордонні Харківщини: фіксуються піхотні групи та спроби розширення зони контролю, - ДПСУ

У Харківській області російські війська найбільш активно себе проявляють спробами дій піхотних груп та розширення зони контролю.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

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Ситуація на Харківщині

"На Харківщині найбільш активно ворог себе проявляє спробами дій піхотних груп, спробами розширення зони контролю. І найбільш активні такі дії, це знову межі Вільховецької та Вовчанської громад. За вчорашній день також наші прикордонні підрозділи відбивали ці спроби на цих напрямках", - розповів Демченко.

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Інші прикордонні області

За словами речника, ситуація в інших прикордонних з РФ областях лишається значно спокійнішою, ніж на Харківщині.

Зокрема, на Чернігівщині та Сумщині ворог щоденно обстрілює прикордоння. Але великої активності ДРГ чи піхотних груп там не фіксують.

"Сумщина - також періодичні спроби прощупувати нашу оборону, але такої інтенсивності, як це ми фіксуємо зараз в межах Харківщини, цього немає", - розповів Демченко.

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