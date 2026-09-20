Війська РФ найактивніше діють у прикордонні Харківщини: фіксуються піхотні групи та спроби розширення зони контролю, - ДПСУ
У Харківській області російські війська найбільш активно себе проявляють спробами дій піхотних груп та розширення зони контролю.
Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.
Ситуація на Харківщині
"На Харківщині найбільш активно ворог себе проявляє спробами дій піхотних груп, спробами розширення зони контролю. І найбільш активні такі дії, це знову межі Вільховецької та Вовчанської громад. За вчорашній день також наші прикордонні підрозділи відбивали ці спроби на цих напрямках", - розповів Демченко.
Інші прикордонні області
За словами речника, ситуація в інших прикордонних з РФ областях лишається значно спокійнішою, ніж на Харківщині.
Зокрема, на Чернігівщині та Сумщині ворог щоденно обстрілює прикордоння. Але великої активності ДРГ чи піхотних груп там не фіксують.
"Сумщина - також періодичні спроби прощупувати нашу оборону, але такої інтенсивності, як це ми фіксуємо зараз в межах Харківщини, цього немає", - розповів Демченко.
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