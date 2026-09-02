Козача Лопань перебуває під контролем Сил оборони: у селищі тривають активні бойові дії, - 14 АК
Селище Козача Лопань у Харківській області не "захоплена" окупантами, нині там тривають активні бойові дії.
Про це повідомляє 14 армійський корпус, передає Цензор.НЕТ.
Тривають активні бої
"Чергові заяви російських пропагандистів та особисто путіна про "захоплення" Козачої Лопані на Харківщині традиційно не відповідають дійсності. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
Водночас наголошується, що обстановка в районі населеного пункту залишається напруженою та характеризується активними бойовими діями.
"Ситуація динамічна, наші війська утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають ворогу системного вогневого ураження", - йдеться в повідомленні.
Втрати окупантів
Зазначається, що від початку активних дій втрати противника в живій силі в районі Козачої Лопані становлять:
- Двохсотих - 178 окупантів;
- Трьохсотих - 210 окупантів.
"Сили оборони контролюють ситуацію на зазначеному напрямку. Закликаємо довіряти виключно офіційним джерелам інформації та не піддаватися ворожим інформаційним вкидам", - додали в 14 АК.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль