Козача Лопань перебуває під контролем Сил оборони: у селищі тривають активні бойові дії, - 14 АК

Селище Козача Лопань у Харківській області не "захоплена" окупантами, нині там тривають активні бойові дії.

Про це повідомляє 14 армійський корпус, передає Цензор.НЕТ.

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Тривають активні бої

"Чергові заяви російських пропагандистів та особисто путіна про "захоплення" Козачої Лопані на Харківщині традиційно не відповідають дійсності. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що обстановка в районі населеного пункту залишається напруженою та характеризується активними бойовими діями.

"Ситуація динамічна, наші війська утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають ворогу системного вогневого ураження", - йдеться в повідомленні.

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Втрати окупантів

Зазначається, що від початку активних дій втрати противника в живій силі в районі Козачої Лопані становлять:

Двохсотих - 178 окупантів;

Трьохсотих - 210 окупантів.

"Сили оборони контролюють ситуацію на зазначеному напрямку. Закликаємо довіряти виключно офіційним джерелам інформації та не піддаватися ворожим інформаційним вкидам", - додали в 14 АК.