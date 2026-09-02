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Рашисти просунулися у Харківській та Запорізькій областях, - DeepState. МАПИ
Російські окупаційні війська мають просування у Харківській та Запорізькій областях.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, російські окупанти просунулися поблизу Бочкового.
Фіксують просування біля н.п. Івашкине.
Такожо є просування РФ біля Лугівського.
Ворог просунувся біля Гуляйпільського.
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