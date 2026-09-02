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Новини Оновлення мапи DeepState
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Рашисти просунулися у Харківській та Запорізькій областях, - DeepState. МАПИ

Російські окупаційні війська мають просування у Харківській та Запорізькій областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, російські окупанти просунулися поблизу Бочкового.

Російські війська мають просування у двох областях

Фіксують просування біля н.п. Івашкине.

Російські війська мають просування у двох областях

Такожо є просування РФ біля Лугівського.

Російські війська мають просування у двох областях

Ворог просунувся біля Гуляйпільського.

Російські війська мають просування у двох областях

Читайте: Ворог просунувся поблизу Залізничного на Запоріжжі,- DeepState. МАПА

Автор: 

Запорізька область (5217) Харківська область (3164) Пологівський район (458) Куп’янський район (796) Чугуївський район (447) Івашкине (1) Бочкове (2) Гуляйпільське (15) Лугівське (1)
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