Рашисты продвинулись на Харьковщине и Запорожье, - DeepState
Российские оккупационные войска продвигаются в Харьковской и Запорожской областях.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
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Так, российские оккупанты продвинулись в районе Бочкового.
Фиксируется продвижение в районе населенного пункта Ивашкино.
Также отмечается продвижение РФ в районе Луговского.
Враг продвинулся в районе Гуляйпольского.
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