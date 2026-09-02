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Рашисты продвинулись на Харьковщине и Запорожье, - DeepState

Российские оккупационные войска продвигаются в Харьковской и Запорожской областях.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, российские оккупанты продвинулись в районе Бочкового.

Российские войска продвигаются в двух областях

Фиксируется продвижение в районе населенного пункта Ивашкино.

Российские войска продвигаются в двух областях

Также отмечается продвижение РФ в районе Луговского.

Российские войска продвигаются в двух областях

Враг продвинулся в районе Гуляйпольского.

Российские войска продвигаются в двух областях

Читайте: Враг продвинулся вблизи Зализнычного на Запорожье, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Запорожская область (4840) Харьковская область (3136) Пологовский район (455) Купянский район (798) Чугуевский район (441) Ивашкино (1) Бочково (2) Гуляйпольское (15) Луговское (1)
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