Казачья Лопань находится под контролем Сил обороны: в поселке продолжаются активные боевые действия, - 14 АК

Поселок Казачья Лопань в Харьковской области не "захвачен" оккупантами, в настоящее время там продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщает 14-й армейский корпус, передает Цензор.НЕТ.

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Продолжаются активные бои

"Очередные заявления российских пропагандистов и лично Путина о "захвате" Казачьей Лопани в Харьковской области традиционно не соответствуют действительности. Населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что обстановка в районе населенного пункта остается напряженной и характеризуется активными боевыми действиями.

"Ситуация динамична, наши войска удерживают обозначенные рубежи, ведут активную оборону и наносят врагу системное огневое поражение", — говорится в сообщении.

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Потери оккупантов

Отмечается, что с начала активных действий потери противника в живой силе в районе Казачьей Лопани составляют:

200-й — 178 оккупантов;

300-й — 210 оккупантов.

"Силы обороны контролируют ситуацию на указанном направлении. Призываем доверять исключительно официальным источникам информации и не поддаваться вражеским информационным вбросам", — добавили в 14 АК.