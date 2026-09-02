Казачья Лопань находится под контролем Сил обороны: в поселке продолжаются активные боевые действия, - 14 АК
Поселок Казачья Лопань в Харьковской области не "захвачен" оккупантами, в настоящее время там продолжаются активные боевые действия.
Об этом сообщает 14-й армейский корпус, передает Цензор.НЕТ.
Продолжаются активные бои
"Очередные заявления российских пропагандистов и лично Путина о "захвате" Казачьей Лопани в Харьковской области традиционно не соответствуют действительности. Населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что обстановка в районе населенного пункта остается напряженной и характеризуется активными боевыми действиями.
"Ситуация динамична, наши войска удерживают обозначенные рубежи, ведут активную оборону и наносят врагу системное огневое поражение", — говорится в сообщении.
Потери оккупантов
Отмечается, что с начала активных действий потери противника в живой силе в районе Казачьей Лопани составляют:
- 200-й — 178 оккупантов;
- 300-й — 210 оккупантов.
"Силы обороны контролируют ситуацию на указанном направлении. Призываем доверять исключительно официальным источникам информации и не поддаваться вражеским информационным вбросам", — добавили в 14 АК.
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