Окупанти вичерпали наступальний потенціал на Південно-Слобожанському напрямку, - Трегубов

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська наприкінці літа дещо вичерпали свій наступальний потенціал.

Про це розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, за його словами, найбільше цей потенціал ворог вичерпав наприкінці літа. Крім того, заяви росіян сильно не збігаються із реальними здобутками на землі.

Інші напрямки

"На Великобурлуцькому напрямку вони достатньо активні. Активніші, ніж були раніше. Там певний тиск є", - розповів Трегубов.

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На Сумщині, як зазначає речник, ситуація достатньо стабільна.

"Окремо в нас ще є трішки Сумщини - це наша частина Північно-Слобожанського напрямку. І там ситуація достатньо стабільна. Там росіяни зайняли смугу вздовж українського кордону. Вона не глибока, від 2 до 4 км, розширити її не виходить, але погано, що вони якраз вздовж кордону таку смугу зробили", - розповів Трегубов.

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