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Пілоти "Фенікса" уразили російські ТОС-1А "Сонцепьок" та РСЗВ "Ураган" на Торецькому напрямку. ВIДЕО
Пілоти підрозділу безпілотних систем "Фенікс" бригади Держприкордонслужби "Помста" завдали серії ударів по російській техніці та живій силі на Торецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед уражених цілей противника - важка вогнеметна система ТОС-1А "Сонцепьок" та реактивна система залпового вогню "Ураган".
Також під удари українських дронарів потрапили бойові машини, автомобілі, мотоцикли та квадроцикли російських окупантів.
Оператори "Фенікса" також завдавали ударів по живій силі противника. Російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися просуватися у напрямку Костянтинівки, однак зазнавали втрат ще на підходах до позицій.
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