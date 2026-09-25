Серія ударів FPV-дронами бійців підрозділу "Роніни" по російському транспорту на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Оператори ББС "Роніни" продовжують полювання на російську техніку на Запорізькому напрямку. У новій добірці бойової роботи зафіксовано сім атак FPV-дронів по транспортних засобах противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис оприлюднений у мережі.
У ролику тривалістю близько півтори хвилини зібрані епізоди переслідування російського транспорту українськими FPV-дронами. Оператори наздоганяють техніку окупантів безпосередньо під час руху дорогами та ґрунтовими маршрутами.
Серед цілей на кадрах можна побачити автомобільну техніку, мікроавтобуси та мотоцикли. У деяких епізодах російські військові намагаються втекти від безпілотників на швидкості або звернути з дороги, однак FPV продовжують переслідування.
Загалом на відео можна нарахувати сім окремих атак по техніці та транспорту російських окупаційних військ.
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