Серия ударов FPV-дронами бойцов подразделения "Ронины" по транспорту РФ на Запорожском направлении. ВИДЕО
Операторы ББС "Ронины" продолжают охоту на российскую технику на Запорожском направлении. В новой подборке боевых вылетов зафиксировано семь атак FPV-дронов по транспортным средствам противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в сети.
В ролике продолжительностью около полутора минут собраны эпизоды преследования российского транспорта украинскими FPV-дронами. Операторы догоняют технику оккупантов непосредственно во время движения по дорогам и грунтовым маршрутам.
Среди целей на кадрах можно увидеть автомобильную технику, микроавтобусы и мотоциклы. В некоторых эпизодах российские военные пытаются уйти от беспилотников на скорости или свернуть с дороги, однако FPV продолжают преследование.
Всего на видео можно насчитать семь отдельных атак по технике и транспорту российских оккупационных войск.
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