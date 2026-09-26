Українська авіація двома точними ударами знищила будівлю з живою силою та БК рашистів. ВIДЕО

Українська авіація завдала двох високоточних ударів по місцю скупчення окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти Повітряних сил уразили будівлю, в якій перебувала жива сила противника.

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Також зазначається, що окупанти зберігали у споруді боєкомплект.

Унаслідок точних влучань та подальшої детонації боєприпасів будівлю було повністю зруйновано, а російських військових, які перебували всередині, ліквідовано.

Кадрами бойової роботи поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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