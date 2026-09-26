Українська авіація двома точними ударами знищила будівлю з живою силою та БК рашистів. ВIДЕО
Українська авіація завдала двох високоточних ударів по місцю скупчення окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти Повітряних сил уразили будівлю, в якій перебувала жива сила противника.
Також зазначається, що окупанти зберігали у споруді боєкомплект.
Унаслідок точних влучань та подальшої детонації боєприпасів будівлю було повністю зруйновано, а російських військових, які перебували всередині, ліквідовано.
Кадрами бойової роботи поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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