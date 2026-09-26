Дроновые подразделения Сил обороны ликвидировали рашиста, который стоял на коленях посреди дороги и ждал украинский дрон. ВИДЕО

Операторы дронов Сил обороны уничтожили оккупанта, который стоял на коленях посреди дороги и ждал приближения украинского беспилотника на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российского военного украинские пилоты обнаружили вблизи населенного пункта Охримовка во время боевого вылета.

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На обнародованных кадрах видно, как оккупант стоит на коленях посреди дороги и наблюдает за приближением украинского беспилотника.

В результате точного попадания дрона российский оккупант был ликвидирован.

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