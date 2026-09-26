Дроновые подразделения Сил обороны ликвидировали рашиста, который стоял на коленях посреди дороги и ждал украинский дрон. ВИДЕО
Операторы дронов Сил обороны уничтожили оккупанта, который стоял на коленях посреди дороги и ждал приближения украинского беспилотника на Волчанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российского военного украинские пилоты обнаружили вблизи населенного пункта Охримовка во время боевого вылета.
На обнародованных кадрах видно, как оккупант стоит на коленях посреди дороги и наблюдает за приближением украинского беспилотника.
В результате точного попадания дрона российский оккупант был ликвидирован.
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+6 Trevo Trow
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+4 Сергій Малецький #623252
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