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Новости Уничтожение российских оккупантов
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Дроновые подразделения Сил обороны ликвидировали рашиста, который стоял на коленях посреди дороги и ждал украинский дрон. ВИДЕО

Операторы дронов Сил обороны уничтожили оккупанта, который стоял на коленях посреди дороги и ждал приближения украинского беспилотника на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российского военного украинские пилоты обнаружили вблизи населенного пункта Охримовка во время боевого вылета.

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На обнародованных кадрах видно, как оккупант стоит на коленях посреди дороги и наблюдает за приближением украинского беспилотника.

В результате точного попадания дрона российский оккупант был ликвидирован.

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Автор: 

армия РФ (24315) уничтожение (10871) ВСУ (8447) дроны (8270) Харьковская область (3221) Чугуевский район (453) Охримовка (1)
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Топ комментарии
+6
Отак само стоять в мацкві раком і протестують, мерзотники.
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26.09.2026 14:13 Ответить
+4
На колінах треба було стояти на території москальщини .
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26.09.2026 14:22 Ответить
+3
Пощастило. Іздох миттєво, без страждань
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26.09.2026 14:45 Ответить

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