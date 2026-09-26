Дронарі Сил оборони ліквідували рашиста, який стояв навколішки посеред дороги та очікував на український дрон. ВIДЕО
Оператори дронів Сил оборони ліквідували окупанта, який стояв навколішки посеред дороги та очікував на наближення українського безпілотника на Вовчанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російського військового українські пілоти виявили поблизу населеного пункту Охрімівка під час бойового вильоту.
На оприлюднених кадрах видно, як окупант стоїть навколішки посеред дороги та спостерігає за наближенням українського безпілотника.
Унаслідок точного влучання дрона російського окупанта було ліквідовано.
Топ коментарі
+6 Trevo Trow
показати весь коментар26.09.2026 14:13 Відповісти Посилання
+4 Сергій Малецький #623252
показати весь коментар26.09.2026 14:22 Відповісти Посилання
+3 Иван Сулима
показати весь коментар26.09.2026 14:45 Відповісти Посилання
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