УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
22611 відвідувач онлайн
Новини Знищення російських окупантів
6 752 12

Дронарі Сил оборони ліквідували рашиста, який стояв навколішки посеред дороги та очікував на український дрон. ВIДЕО

Оператори дронів Сил оборони ліквідували окупанта, який стояв навколішки посеред дороги та очікував на наближення українського безпілотника на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російського військового українські пілоти виявили поблизу населеного пункту Охрімівка під час бойового вильоту.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На оприлюднених кадрах видно, як окупант стоїть навколішки посеред дороги та спостерігає за наближенням українського безпілотника.

Унаслідок точного влучання дрона російського окупанта було ліквідовано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська авіація двома точними ударами знищила будівлю з живою силою та БК рашистів. ВIДЕО

Дивіться також: Пілоти "Фенікса" уразили російські ТОС-1А "Сонцепьок" та РСЗВ "Ураган" на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (22462) знищення (11184) ЗСУ (9165) дрони (8992) Харківська область (3253) Чугуївський район (459) Охрімівка (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Отак само стоять в мацкві раком і протестують, мерзотники.
показати весь коментар
26.09.2026 14:13 Відповісти
+4
На колінах треба було стояти на території москальщини .
показати весь коментар
26.09.2026 14:22 Відповісти
+3
Пощастило. Іздох миттєво, без страждань
показати весь коментар
26.09.2026 14:45 Відповісти

Завантаження...

 
 