Пілоти МіГ-29 авіабомбами GBU-62 знищили будівлю з особовим складом рашистів. ВIДЕО
Пілоти Повітряних сил на винищувачах МіГ-29 завдали точних авіаударів по ворожих позиціях, де перебував особовий склад російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження будівлі українські екіпажі застосували авіабомби GBU-62.
Унаслідок щонайменше двох точних влучань споруду було повністю зруйновано, а живу силу противника, яка перебувала всередині, ліквідовано.
Кадри бойової роботи української авіації опублікували у соцмережах.
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