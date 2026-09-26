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Новини Знищення російських окупантів Повітряна діяльність ЗСУ
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Пілоти МіГ-29 авіабомбами GBU-62 знищили будівлю з особовим складом рашистів. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил на винищувачах МіГ-29 завдали точних авіаударів по ворожих позиціях, де перебував особовий склад російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження будівлі українські екіпажі застосували авіабомби GBU-62.

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Унаслідок щонайменше двох точних влучань споруду було повністю зруйновано, а живу силу противника, яка перебувала всередині, ліквідовано.

Кадри бойової роботи української авіації опублікували у соцмережах.

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