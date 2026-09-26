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Новини Знищення російських окупантів Ближній стрілецький бій
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Український боєць із засідки стрілецьким вогнем ліквідував двох російських штурмовиків. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому український військовий зі стрілецької зброї ліквідував двох російських штурмовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць Сил оборони, перебуваючи в засідці, дочекався наближення окупантів та відкрив по них вогонь. Одного російського штурмовика було ліквідовано одразу.

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Другий окупант після початку стрілянини спробував утекти. Український захисник відкрив по ньому вогонь з автомата та ліквідував під час втечі.

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армія рф (22462) знищення (11184) ЗСУ (9165)
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Топ коментарі
+37
Честь і хвала нашому Воіну 👍🏼🙏🏼❤️
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26.09.2026 15:27 Відповісти
+19
Ото не×ер свиням топтатися по копаному.
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26.09.2026 15:39 Відповісти
+18
Смерть хазарським окупантам 🤙
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26.09.2026 15:27 Відповісти

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