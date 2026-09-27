Пилоты МиГ-29 серией точных авиаударов уничтожили переправу рашистов на северном направлении

Пилоты Воздушных сил Украины на истребителях МиГ-29 нанесли серию точных ударов по логистическому маршруту российских оккупантов на северном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская аэроразведка в течение недели наблюдала за переправой, которую противник использовал в логистических целях.

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После этого координаты объекта передали экипажам истребителей для поражения.

Пилоты МиГ-29 нанесли несколько прицельных авиаударов, в результате которых вражеская переправа была уничтожена.

Кадрами боевого вылета поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".

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