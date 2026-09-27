Бойцы "Стальной границы" уничтожили САУ, орудия, укрытия и БПЛА противника на Северо-Слобожанском и Курском направлениях
Пограничники бригады "Стальная граница" за сутки нанесли серию ударов по технике, вооружению и позициям российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы вели огонь по вражеским целям на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.
В результате боевых действий пограничники уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку и два орудия противника.
Также были уничтожены два вражеских укрытия, три антенны, два мотоцикла, два беспилотника и дрон-"ждун".
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