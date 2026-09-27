Бійці "Сталевого кордону" знищили САУ, гармати, укриття та БпЛА противника на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Сталевий кордон" за добу завдали серії ударів по техніці, озброєнню та позиціях російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці працювали по ворожих цілях на Північно-Слобожанському та Курському напрямках.
У результаті бойової роботи прикордонники знищили російську самохідну артилерійську установку та дві гармати противника.
Також було знищено два ворожі укриття, три антени, два мотоцикли, два безпілотники та дрон-"ждун".
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