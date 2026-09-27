Пилоты "Крыльев Омеги" с помощью FPV-дронов уничтожили как минимум 5 рашистов возле железнодорожных путей

Операторы группы "Notus" ОЗБсСП "Крылья Омеги" ЦСП НГУ "Омега" обнаружили и уничтожили группу российских оккупантов, которые передвигались вблизи железнодорожных путей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты зафиксировали передвижение противника и направили на обнаруженные цели FPV-дроны.

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Заметив приближение украинских беспилотников, оккупанты пытались сбежать и сбить их огнем из стрелкового оружия. Несмотря на это, операторы "Крыльев Омеги" догнали и поразили противника.

В результате серии точных ударов было ликвидировано не менее 5 российских военных.

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