Морпіхи 40-ї ОБрМП під час операції "Аудит" зачистили 5 км² на Покровському напрямку та взяли в полон двох рашистів. ВIДЕО
Українські морські піхотинці провели операцію "Аудит", під час якої виявили російських військових та зачистили від противника територію площею близько 5 км² на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у пошуково-ударних діях брали участь бійці окремої роти снайперів, окремої розвідувальної роти та першого батальйону морської піхоти 40-ї ОБрМП.
Російські військові намагалися інфільтруватися на цю ділянку та переховувалися в укриттях, очікуючи можливості для подальшого просування. Українські морпіхи виявили позиції противника та вступили з окупантами у прямий бій.
У результаті операції двох російських військових було взято в полон, решту виявлених окупантів - ліквідовано.
У 40-й ОБрМП зазначили, що спільними діями підрозділів вдалося зупинити інфільтрацію противника на цій ділянці Покровського напрямку.
Кадри пошуково-ударних дій та бойових зіткнень українські морпіхи зафільмували на GoPro.
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