Морпехи 40-й ОБрМП в ходе операции "Аудит" зачистили 5 км² на Покровском направлении и взяли в плен двух рашистов
Украинские морские пехотинцы провели операцию "Аудит", в ходе которой обнаружили российских военных и очистили от противника территорию площадью около 5 км² на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в поисково-ударных действиях принимали участие бойцы отдельной снайперской роты, отдельной разведывательной роты и первого батальона морской пехоты 40-й ОБрМП.
Российские военные пытались проникнуть на этот участок и скрывались в укрытиях, ожидая возможности для дальнейшего продвижения. Украинские морпехи обнаружили позиции противника и вступили с оккупантами в прямой бой.
В результате операции двое российских военных были взяты в плен, остальные обнаруженные оккупанты - ликвидированы.
В 40-й ОБрМП отметили, что совместными действиями подразделений удалось остановить инфильтрацию противника на этом участке Покровского направления.
Кадры поисково-ударных действий и боевых столкновений украинские морпехи сняли на GoPro.
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