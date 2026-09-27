Бойцы 225-го ОШП уничтожили российский БМ-21 "Град" с боекомплектом - после удара произошла мощная детонация

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка обнаружили и уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", укомплектованную боекомплектом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным разведки украинские военные определили вероятный район расположения вражеской РСЗО, после чего направили туда FPV-дрон для поиска и подтверждения цели.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В ходе разведки операторы обнаружили российский БМ-21 "Град" с боекомплектом и нанесли по нему точный удар.

После попадания боекомплект РСЗО взорвался, вызвав серию мощных взрывов и масштабный пожар.

На обнародованных кадрах видно, как после детонации пламя охватило расположенные рядом складские помещения.

Впоследствии бойцы 225-го ОШП провели доразведку района и зафиксировали последствия удара и масштаб пожара.

Ориентировочная стоимость уничтоженной российской РСЗО БМ-21 "Град" составляет около 200 тысяч долларов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Морпехи 40-й ОБрМП в ходе операции "Аудит" зачистили 5 км² на Покровском направлении и взяли в плен двух рашистов. ВИДЕО

Смотрите также: Пилоты "Крыльев Омеги" с помощью FPV-дронов уничтожили как минимум 5 рашистов возле железнодорожных путей. ВИДЕО