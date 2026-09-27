Бойцы 225-го ОШП уничтожили российский БМ-21 "Град" с боекомплектом - после удара произошла мощная детонация
Бойцы 225-го отдельного штурмового полка обнаружили и уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", укомплектованную боекомплектом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным разведки украинские военные определили вероятный район расположения вражеской РСЗО, после чего направили туда FPV-дрон для поиска и подтверждения цели.
В ходе разведки операторы обнаружили российский БМ-21 "Град" с боекомплектом и нанесли по нему точный удар.
После попадания боекомплект РСЗО взорвался, вызвав серию мощных взрывов и масштабный пожар.
На обнародованных кадрах видно, как после детонации пламя охватило расположенные рядом складские помещения.
Впоследствии бойцы 225-го ОШП провели доразведку района и зафиксировали последствия удара и масштаб пожара.
Ориентировочная стоимость уничтоженной российской РСЗО БМ-21 "Град" составляет около 200 тысяч долларов.
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