Дронщики "Гатила" 3-й Железной бригады FPV-дроном поразили 42-тонную российскую САУ "Мста-С", которую оккупанты спрятали в зарослях. ВИДЕО
Операторы батальона беспилотных систем "Гатило" 3-й Железной бригады обнаружили и поразили российскую самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С" на Великобурлукском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались скрыть 42-тонную самоходную артиллерийскую установку в лесных зарослях.
После обнаружения вражеской позиции операторы направили на цель FPV-дрон и нанесли точный удар по артиллерийской установке.
В результате попадания российская САУ 2С19 "Мста-С" получила серьезные повреждения.
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