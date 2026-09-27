Пилот МиГ-29 огнем из бортового орудия сбил российскую "Герань-4" над побережьем Одессы

В сети появилась видеозапись, на которой истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил ВСУ сбил российский дрон-камикадзе во время одной из воздушных атак противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение вражеской цели произошло над побережьем Одессы огнем из бортового орудия истребителя.

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На кадрах видно, как пилот МиГ-29 преследует российский беспилотник, после чего открывает по нему огонь.

В результате точного попадания российская "Герань-4" взорвалась в воздухе.

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