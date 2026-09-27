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Новости Атака беспилотников на Одессу Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
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Пилот МиГ-29 огнем из бортового орудия сбил российскую "Герань-4" над побережьем Одессы

В сети появилась видеозапись, на которой истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил ВСУ сбил российский дрон-камикадзе во время одной из воздушных атак противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражение вражеской цели произошло над побережьем Одессы огнем из бортового орудия истребителя.

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На кадрах видно, как пилот МиГ-29 преследует российский беспилотник, после чего открывает по нему огонь.

В результате точного попадания российская "Герань-4" взорвалась в воздухе.

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Одесса (8488) Одесская область (4793) уничтожение (10882) дроны (8274) Воздушные силы (3476) Одесский район (789) истребитель (282)
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Топ комментарии
+14
Борони вас Бог хлопці , та Матір Божа нехай захищає своїм святим Омофором! Святе діло робите бороните Батьківщину від підорасів
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27.09.2026 15:56 Ответить
+1
Чудом у облако уламків не влетів
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27.09.2026 15:59 Ответить
+1
Це один, а вони летять сотнями. Потрібна дешевша і простіша і ефективніша зброя для їх знищення. Світлі голови можуть придумати все, але гроші які розкрадають повинні йти на оплату цим людям.
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27.09.2026 18:13 Ответить

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