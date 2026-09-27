Пілот МіГ-29 вогнем із бортової гармати збив російську "Герань-4" над узбережжям Одеси. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ знищив російський дрон-камікадзе під час однієї з повітряних атак противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження ворожої цілі відбулося над узбережжям Одеси вогнем із бортової гармати винищувача.
На кадрах видно, як пілот МіГ-29 переслідує російський безпілотник, після чого відкриває по ньому вогонь.
Унаслідок точного влучання російська "Герань-4" вибухнула в повітрі.
Топ коментарі
+14 василий перов
показати весь коментар27.09.2026 15:56 Відповісти Посилання
+1 Laur Balaur #552183
показати весь коментар27.09.2026 15:59 Відповісти Посилання
+1 Trofim
показати весь коментар27.09.2026 18:13 Відповісти Посилання
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