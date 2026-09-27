Пілот МіГ-29 вогнем із бортової гармати збив російську "Герань-4" над узбережжям Одеси. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ знищив російський дрон-камікадзе під час однієї з повітряних атак противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження ворожої цілі відбулося над узбережжям Одеси вогнем із бортової гармати винищувача.

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На кадрах видно, як пілот МіГ-29 переслідує російський безпілотник, після чого відкриває по ньому вогонь.

Унаслідок точного влучання російська "Герань-4" вибухнула в повітрі.

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