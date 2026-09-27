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Новини Атака безпілотників на Одесу Знищення російських безпілотників
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Пілот МіГ-29 вогнем із бортової гармати збив російську "Герань-4" над узбережжям Одеси. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ знищив російський дрон-камікадзе під час однієї з повітряних атак противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ураження ворожої цілі відбулося над узбережжям Одеси вогнем із бортової гармати винищувача.

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На кадрах видно, як пілот МіГ-29 переслідує російський безпілотник, після чого відкриває по ньому вогонь.

Унаслідок точного влучання російська "Герань-4" вибухнула в повітрі.

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Автор: 

Одеса (5192) Одеська область (4251) знищення (11193) дрони (8994) Повітряні сили (3822) Одеський район (809) винищувач (289)
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Топ коментарі
+14
Борони вас Бог хлопці , та Матір Божа нехай захищає своїм святим Омофором! Святе діло робите бороните Батьківщину від підорасів
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27.09.2026 15:56 Відповісти
+1
Чудом у облако уламків не влетів
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27.09.2026 15:59 Відповісти
+1
Це один, а вони летять сотнями. Потрібна дешевша і простіша і ефективніша зброя для їх знищення. Світлі голови можуть придумати все, але гроші які розкрадають повинні йти на оплату цим людям.
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27.09.2026 18:13 Відповісти

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