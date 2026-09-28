Новый рекорд ВСУ: за сутки ликвидировано 2 090 оккупантов! Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 531 060 человек, 12 385 танков, 50 477 артиллерийских систем, 25 450 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ранили и уничтожили 1 531 060 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 531 060 (+2 090) человек (раненых и уничтоженных);
- танков – 12 385 (+1) шт.
- боевых бронированных машин – 25 450 (+8) шт.
- артиллерийских систем – 50 477 (+49) шт.
- РСЗО – 2 165 (+2) ед.
- средства ПВО – 1 679 (+2) шт.
- самолетов – 443 (+0) шт.
- вертолетов – 356 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 774 (+12) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 537 228 (+1 382) шт.
- крылатые ракеты – 5 118 (+0) шт.
- корабли / катера – 35 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 154 735 (+490) шт.
- специальная техника — 4 763 (+7) ед.
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