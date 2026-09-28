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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Новый рекорд ВСУ: за сутки ликвидировано 2 090 оккупантов! Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 531 060 человек, 12 385 танков, 50 477 артиллерийских систем, 25 450 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ранили и уничтожили 1 531 060 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 531 060 (+2 090) человек (раненых и уничтоженных);
  • танков – 12 385 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 450 (+8) шт.
  • артиллерийских систем – 50 477 (+49) шт.
  • РСЗО – 2 165 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1 679 (+2) шт.
  • самолетов – 443 (+0) шт.
  • вертолетов – 356 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 2 774 (+12) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 537 228 (+1 382) шт.
  • крылатые ракеты – 5 118 (+0) шт.
  • корабли / катера – 35 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 154 735 (+490) шт.
  • специальная техника — 4 763 (+7) ед.

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Россия потеряла более 1,53 млн военнослужащих: Генштаб назвал новые потери РФ

Автор: 

армия РФ (24315) Генштаб ВС (8808) ликвидация (4582) уничтожение (10871)
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Топ комментарии
+27
Героям слава!!!
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28.09.2026 06:54 Ответить
+15
Оце наложили цапориліх опаришів,кобздон буде радий.Слава ЗСУ!!!
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28.09.2026 06:59 Ответить
+9
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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28.09.2026 07:40 Ответить

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