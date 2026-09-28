Пограничники "Гарта" отбили штурм рашистов на Харьковщине - 73 оккупанта ликвидированы, 4 взяты в плен. ВИДЕО

Бойцы пограничной бригады "Гарт" отразили штурмовые действия российских оккупантов на Харьковском направлении и нанесли противнику значительные потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пограничники пресекли попытку российских войск прорваться к украинским позициям и отразили атаки противника.

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В результате боевых действий бойцы Сил обороны ликвидировали 73 российских военных, еще 27 ранили, а четырех оккупантов взяли в плен.

Кадры опубликованы в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

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