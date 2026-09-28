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Новини Знищення російських окупантів Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Рашист показав наслідки удару Сил оборони по позиціях 503-го полку ЗС РФ: "Вот так, короче, нас подразъ#бали немного. Всё сгорело, всё горит". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому російський окупант показав наслідки удару Сил оборони по позиції російських військ на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удару було завдано по позиції військовослужбовців 503-го мотострілецького полку ЗС РФ.

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На кадрах видно знищену позицію та техніку рашистів.

"Вот так, короче, нас подразъ#бали немного. Всё сгорело, всё горит", - коментує наслідки удару російський окупант.

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Автор: 

армія рф (22469) знищення (11193) Запорізька область (5302) ЗСУ (9167)
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