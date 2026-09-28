Рашист показав наслідки удару Сил оборони по позиціях 503-го полку ЗС РФ: "Вот так, короче, нас подразъ#бали немного. Всё сгорело, всё горит". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому російський окупант показав наслідки удару Сил оборони по позиції російських військ на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, удару було завдано по позиції військовослужбовців 503-го мотострілецького полку ЗС РФ.
На кадрах видно знищену позицію та техніку рашистів.
"Вот так, короче, нас подразъ#бали немного. Всё сгорело, всё горит", - коментує наслідки удару російський окупант.
Увага! Ненормативна лексика!
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль