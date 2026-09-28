Дронарі Bulava Division 72-ї ОМБр перехоплювачем STING збили російський розвідувальний дрон ZALA. ВIДЕО
Індустрія дронів
Оператори дронів Bulava Division 72-ї ОМБр знищили російський розвідувальний безпілотник ZALA 421-04M.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення ворожої повітряної цілі українські пілоти застосували дрон-перехоплювач STING від "Диких шершнів".
У дописі до оприлюдненого відео зазначається, що російські війська використовують цей тип БпЛА для спостереження та повітряної розвідки, зокрема над місцевістю зі складним рельєфом і водною поверхнею.
Дрон ZALA 421-04M здатен розвивати швидкість до 110 кілометрів на годину та здійснювати польоти на висоті до 7 тисяч метрів.
Унаслідок точного влучання перехоплювача в корпус російського БпЛА ворожу повітряну ціль було знищено.
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