Дронари Bulava Division 72-й ОМБр с помощью перехватчика STING сбили российский разведывательный дрон ZALA. ВИДЕО

Индустрия дронов

Операторы дронов "Булава" 72-й ОМБр уничтожили российский разведывательный беспилотник ZALA 421-04M.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата вражеской воздушной цели украинские пилоты применили дрон-перехватчик STING от "Диких шершней".

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В подписи к опубликованному видео отмечается, что российские войска используют этот тип БПЛА для наблюдения и воздушной разведки, в частности над местностью со сложным рельефом и водной поверхностью.

Дрон ZALA 421-04M способен развивать скорость до 110 километров в час и совершать полеты на высоте до 7 тысяч метров.

Вследствие точного попадания перехватчика в корпус российского БПЛА вражеская воздушная цель была уничтожена.

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