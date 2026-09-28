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Дронари Bulava Division 72-й ОМБр с помощью перехватчика STING сбили российский разведывательный дрон ZALA. ВИДЕО
Индустрия дронов
Операторы дронов "Булава" 72-й ОМБр уничтожили российский разведывательный беспилотник ZALA 421-04M.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата вражеской воздушной цели украинские пилоты применили дрон-перехватчик STING от "Диких шершней".
В подписи к опубликованному видео отмечается, что российские войска используют этот тип БПЛА для наблюдения и воздушной разведки, в частности над местностью со сложным рельефом и водной поверхностью.
Дрон ZALA 421-04M способен развивать скорость до 110 километров в час и совершать полеты на высоте до 7 тысяч метров.
Вследствие точного попадания перехватчика в корпус российского БПЛА вражеская воздушная цель была уничтожена.
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