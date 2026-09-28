РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12901 посетитель онлайн
Новости Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина Индустрия дронов Разведывательные дроны РФ
145 1

Дронари Bulava Division 72-й ОМБр с помощью перехватчика STING сбили российский разведывательный дрон ZALA. ВИДЕО

Индустрия дронов

Операторы дронов "Булава" 72-й ОМБр уничтожили российский разведывательный беспилотник ZALA 421-04M.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата вражеской воздушной цели украинские пилоты применили дрон-перехватчик STING от "Диких шершней".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В подписи к опубликованному видео отмечается, что российские войска используют этот тип БПЛА для наблюдения и воздушной разведки, в частности над местностью со сложным рельефом и водной поверхностью.

Дрон ZALA 421-04M способен развивать скорость до 110 километров в час и совершать полеты на высоте до 7 тысяч метров.

Вследствие точного попадания перехватчика в корпус российского БПЛА вражеская воздушная цель была уничтожена.

Смотрите также: Украинская авиация нанесла удар по промышленной зоне, где базировались живые силы рашистов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники "Гарта" отразили штурм рашистов в Харьковской области — 73 оккупанта ликвидированы, 4 взяты в плен. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (24323) разведка (4317) уничтожение (10882) 72 отдельная механизированная бригада (264) дроны (8270) Дикие шершни (303) перехватчик (187)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 