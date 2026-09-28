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Новини Знищення російських окупантів Повітряна діяльність ЗСУ
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Українські Су-27 розбомбили місце дислокації рашистів із живою силою та боєкомплектом. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України завдали точного авіаудару по російській позиції, де перебували жива сила та боєкомплект противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпажі винищувачів Су-27 за координатами, отриманими від розвідки, уразили місце дислокації окупантів авіабомбами GBU.

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На оприлюднених кадрах видно будівлю, в якій базувалися російські військові, та потужний вибух унаслідок точного влучання.

У результаті авіаудару позицію противника разом із живою силою та боєкомплектом було знищено.

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