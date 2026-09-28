Українські Су-27 розбомбили місце дислокації рашистів із живою силою та боєкомплектом. ВIДЕО

Пілоти Повітряних сил України завдали точного авіаудару по російській позиції, де перебували жива сила та боєкомплект противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екіпажі винищувачів Су-27 за координатами, отриманими від розвідки, уразили місце дислокації окупантів авіабомбами GBU.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На оприлюднених кадрах видно будівлю, в якій базувалися російські військові, та потужний вибух унаслідок точного влучання.

У результаті авіаудару позицію противника разом із живою силою та боєкомплектом було знищено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашист показав наслідки удару Сил оборони по позиціях 503-го полку ЗС РФ: "Вот так, короче, нас подразъ#бали немного. Всё сгорело, всё горит". ВIДЕО

Дивіться також: Дронарі Bulava Division 72-ї ОМБр перехоплювачем STING збили російський розвідувальний дрон ZALA. ВIДЕО