Операторы SIGNUM перехватили 14 российских БПЛА во время атак и разведки противника. ВИДЕО
Пилоты батальона SIGNUM 59-й бригады Сил беспилотных систем перехватили и уничтожили 14 российских БПЛА во время воздушных атак и разведывательных полётов противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов уничтожили в воздухе ударные и разведывательные беспилотники российских войск.
В частности, среди уничтоженных воздушных целей:
- "Шахед";
- 4 "Ланцета";
- 2 КВО;
- 4 БПЛА ZALA;
- "Гербера";
- 2 БМ-70.
"Каждый уничтоженный дрон — это на одну угрозу меньше для наших позиций, техники и людей. Это сорванная разведка, уничтоженное ударное средство и меньше возможностей для врага контролировать небо над нашими защитниками", — отметили бойцы в подписи к видео.
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