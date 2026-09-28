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Операторы SIGNUM перехватили 14 российских БПЛА во время атак и разведки противника. ВИДЕО

Пилоты батальона SIGNUM 59-й бригады Сил беспилотных систем перехватили и уничтожили 14 российских БПЛА во время воздушных атак и разведывательных полётов противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов уничтожили в воздухе ударные и разведывательные беспилотники российских войск.

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В частности, среди уничтоженных воздушных целей:

  • "Шахед";
  • 4 "Ланцета";
  • 2 КВО;
  • 4 БПЛА ZALA;
  • "Гербера";
  • 2 БМ-70.

"Каждый уничтоженный дрон — это на одну угрозу меньше для наших позиций, техники и людей. Это сорванная разведка, уничтоженное ударное средство и меньше возможностей для врага контролировать небо над нашими защитниками", — отметили бойцы в подписи к видео.

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