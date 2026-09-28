Оператори SIGNUM перехопили 14 російських БпЛА під час атак та розвідки противника. ВIДЕО
Пілоти батальйону SIGNUM 59-ї бригади Сил безпілотних систем перехопили та знищили 14 російських БпЛА під час повітряних атак і розвідувальних польотів противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів знищили у повітрі ударні та розвідувальні безпілотники російських військ.
Зокрема, серед знищених повітряних цілей:
- "Шахед";
- 4 "Ланцети";
- 2 КВО;
- 4 БпЛА ZALA;
- "Гербера";
- 2 БМ-70.
"Кожен знищений дрон - це мінус одна загроза для наших позицій, техніки та людей. Це зірвана розвідка, знищений ударний засіб і менше можливостей для ворога контролювати небо над нашими оборонцями", - зазначили бійці у дописі до відео.
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