Оператори SIGNUM перехопили 14 російських БпЛА під час атак та розвідки противника. ВIДЕО

Пілоти батальйону SIGNUM 59-ї бригади Сил безпілотних систем перехопили та знищили 14 російських БпЛА під час повітряних атак і розвідувальних польотів противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів знищили у повітрі ударні та розвідувальні безпілотники російських військ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зокрема, серед знищених повітряних цілей:

"Шахед";

4 "Ланцети";

2 КВО;

4 БпЛА ZALA;

"Гербера";

2 БМ-70.

"Кожен знищений дрон - це мінус одна загроза для наших позицій, техніки та людей. Це зірвана розвідка, знищений ударний засіб і менше можливостей для ворога контролювати небо над нашими оборонцями", - зазначили бійці у дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські Су-27 розбомбили місце дислокації рашистів із живою силою та боєкомплектом. ВIДЕО

Дивіться також: Рашист показав наслідки удару Сил оборони по позиціях 503-го полку ЗС РФ: "Вот так, короче, нас подразъ#бали немного. Всё сгорело, всё горит". ВIДЕО