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Новини Знищення російських безпілотників
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Оператори SIGNUM перехопили 14 російських БпЛА під час атак та розвідки противника. ВIДЕО

Пілоти батальйону SIGNUM 59-ї бригади Сил безпілотних систем перехопили та знищили 14 російських БпЛА під час повітряних атак і розвідувальних польотів противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів знищили у повітрі ударні та розвідувальні безпілотники російських військ.

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Зокрема, серед знищених повітряних цілей:

  • "Шахед";
  • 4 "Ланцети";
  • 2 КВО;
  • 4 БпЛА ZALA;
  • "Гербера";
  • 2 БМ-70.

"Кожен знищений дрон - це мінус одна загроза для наших позицій, техніки та людей. Це зірвана розвідка, знищений ударний засіб і менше можливостей для ворога контролювати небо над нашими оборонцями", - зазначили бійці у дописі до відео.

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