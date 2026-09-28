Окупант намагався розстріляти FPV-дрон пілотів "Булави" 72-ї ОМБр, але той здетонував поруч із його поплічником. ВIДЕО
Оператори дронів батальйону "Булава" 72-ї ОМБр ліквідували групу російських піхотинців, які були оточені українськими дронами у рові.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти виявили окупантів та почали атакувати їх FPV-дронами.
На відеозаписі видно, як один із російських військових намагається розстріляти з автомата український дрон, який приземлився неподалік. У цей момент безпілотник здетонував та ліквідував одного з його поплічників.
Після цього оператори спрямували ще один дрон на окупанта та ліквідували його точним влучанням.
У результаті серії ударів було ліквідовано щонайменше 4 рашистів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль