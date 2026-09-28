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Новини Знищення російських окупантів
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Окупант намагався розстріляти FPV-дрон пілотів "Булави" 72-ї ОМБр, але той здетонував поруч із його поплічником. ВIДЕО

Оператори дронів батальйону "Булава" 72-ї ОМБр ліквідували групу російських піхотинців, які були оточені українськими дронами у рові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти виявили окупантів та почали атакувати їх FPV-дронами.

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На відеозаписі видно, як один із російських військових намагається розстріляти з автомата український дрон, який приземлився неподалік. У цей момент безпілотник здетонував та ліквідував одного з його поплічників.

Після цього оператори спрямували ще один дрон на окупанта та ліквідували його точним влучанням.

У результаті серії ударів було ліквідовано щонайменше 4 рашистів.

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