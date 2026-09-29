Белорусские добровольцы подразделения "1514" показали кадры уничтожения российских оккупантов на Запорожье. ВИДЕО

Белорусские добровольцы спецподразделения "1514", действующего в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, показали кадры боевых действий против российских оккупантов на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские разведчики с воздуха выявляют передвижения и позиции противника, определяют цели и передают их координаты экипажам ударных БПЛА.

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После обнаружения целей в действие вступают FPV-дроны, которые наносят точные удары по российским военным, их укрытиям и местам сосредоточения в застроенной местности.

На обнародованных кадрах запечатлено поражение живой силы противника и вражеских позиций, а также контроль результатов ударов.

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