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Новости Уничтожение российских оккупантов Боевіе действия на Запорожье
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Белорусские добровольцы подразделения "1514" показали кадры уничтожения российских оккупантов на Запорожье. ВИДЕО

Белорусские добровольцы спецподразделения "1514", действующего в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, показали кадры боевых действий против российских оккупантов на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские разведчики с воздуха выявляют передвижения и позиции противника, определяют цели и передают их координаты экипажам ударных БПЛА.

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После обнаружения целей в действие вступают FPV-дроны, которые наносят точные удары по российским военным, их укрытиям и местам сосредоточения в застроенной местности.

На обнародованных кадрах запечатлено поражение живой силы противника и вражеских позиций, а также контроль результатов ударов.

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армия РФ (24336) спецназ (691) уничтожение (10892) Запорожская область (4925) ГУР (942)
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