Белорусские добровольцы подразделения "1514" показали кадры уничтожения российских оккупантов на Запорожье. ВИДЕО
Белорусские добровольцы спецподразделения "1514", действующего в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, показали кадры боевых действий против российских оккупантов на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские разведчики с воздуха выявляют передвижения и позиции противника, определяют цели и передают их координаты экипажам ударных БПЛА.
После обнаружения целей в действие вступают FPV-дроны, которые наносят точные удары по российским военным, их укрытиям и местам сосредоточения в застроенной местности.
На обнародованных кадрах запечатлено поражение живой силы противника и вражеских позиций, а также контроль результатов ударов.
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