Рашисты на квадроцикле подорвались на мине и бросились бежать в лесополосу, где их ликвидировали дронари 3-й Железной бригады. ВИДЕО

На Великобурлуцком направлении двое российских оккупантов на квадроцикле подорвались на мине вблизи села Дворичанское.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после взрыва российские военные бросили квадроцикл и попытались сбежать и спрятаться в лесополосе.

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Однако там оккупантов уже ждали дроны 3-й Железной бригады. Украинские пилоты обнаружили рашистов и нанесли по ним комбинированный удар бомбардировщиками и FPV-дронами, вследствие чего оба оккупанта были ликвидированы, а их квадроцикл — уничтожен.

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