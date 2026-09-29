807 2
Рашисты на квадроцикле подорвались на мине и бросились бежать в лесополосу, где их ликвидировали дронари 3-й Железной бригады. ВИДЕО
На Великобурлуцком направлении двое российских оккупантов на квадроцикле подорвались на мине вблизи села Дворичанское.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после взрыва российские военные бросили квадроцикл и попытались сбежать и спрятаться в лесополосе.
Однако там оккупантов уже ждали дроны 3-й Железной бригады. Украинские пилоты обнаружили рашистов и нанесли по ним комбинированный удар бомбардировщиками и FPV-дронами, вследствие чего оба оккупанта были ликвидированы, а их квадроцикл — уничтожен.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль