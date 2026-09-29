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Рашисти на квадроциклі підірвалися на міні та кинулися тікати в лісосмугу, де їх ліквідували дронарі 3-ї Залізної бригади. ВIДЕО
На Великобурлуцькому напрямку двоє російських окупантів на квадроциклі підірвалися на міні поблизу села Дворічанське.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після підриву російські військові покинули квадроцикл та спробували втекти й сховатися у лісосмузі.
Однак там на окупантів уже чекали дрони 3-ї Залізної бригади. Українські пілоти виявили рашистів та завдали по них комбінованого удару бомберами й FPV-дронами, у результаті якого обох окупантів було ліквідовано, а їхній квадроцикл - знищено.
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