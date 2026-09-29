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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Бої на Харківському напрямку
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Рашисти на квадроциклі підірвалися на міні та кинулися тікати в лісосмугу, де їх ліквідували дронарі 3-ї Залізної бригади. ВIДЕО

На Великобурлуцькому напрямку двоє російських окупантів на квадроциклі підірвалися на міні поблизу села Дворічанське.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після підриву російські військові покинули квадроцикл та спробували втекти й сховатися у лісосмузі.

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Однак там на окупантів уже чекали дрони 3-ї Залізної бригади. Українські пілоти виявили рашистів та завдали по них комбінованого удару бомберами й FPV-дронами, у результаті якого обох окупантів було ліквідовано, а їхній квадроцикл - знищено.

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Автор: 

армія рф (22483) знищення (11203) ЗСУ (9171) дрони (9004) Харківська область (3255) Куп’янський район (813) Дворічанське (4)
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