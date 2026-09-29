Рашисти на квадроциклі підірвалися на міні та кинулися тікати в лісосмугу, де їх ліквідували дронарі 3-ї Залізної бригади. ВIДЕО

На Великобурлуцькому напрямку двоє російських окупантів на квадроциклі підірвалися на міні поблизу села Дворічанське.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після підриву російські військові покинули квадроцикл та спробували втекти й сховатися у лісосмузі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Однак там на окупантів уже чекали дрони 3-ї Залізної бригади. Українські пілоти виявили рашистів та завдали по них комбінованого удару бомберами й FPV-дронами, у результаті якого обох окупантів було ліквідовано, а їхній квадроцикл - знищено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці "Сталевого кордону" завдали серії ударів по гарматах і складу БК окупантів на Сумщині. ВIДЕО

Дивіться також: Воїни Президентської бригади знищили близько десятка реактивних "Шахедів" у небі над Київщиною: "Бачимо! Будемо працювати!.. Є збиття!". ВIДЕО