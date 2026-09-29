Операция "Вивальди": бойцы Третьей штурмовой бригады превратили 2 советских БТРы в наземные дроны-камикадзе и подорвали укрепления оккупантов в Лиманском районе. ВИДЕО
Бойцы Третьей штурмовой бригады в ходе операции "Вивальди" превратили два советских БТРа в беспилотные наземные комплексы, начиненные взрывчаткой, и направили их на позиции российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операция с использованием так называемых "троянских БТР" была проведена в районах населенных пунктов Новое и Катериновка в Лиманском районе.
Военные переоборудовали старую бронетехнику в дистанционно управляемые машины-камикадзе, загрузили взрывчаткой и отправили в тыл противника.
По данным бригады, российские военные сначала приняли БТРы за подкрепление. После приближения бронетехники к вражеским позициям ее подорвали.
Вследствие мощных взрывов были поражены укрепления противника, а также узел связи и управления российских войск.
В Третьей штурмовой отметили, что по мощности взрыв был сопоставим с ударом управляемой авиабомбы.
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