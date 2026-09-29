Операция "Вивальди": бойцы Третьей штурмовой бригады превратили 2 советских БТРы в наземные дроны-камикадзе и подорвали укрепления оккупантов в Лиманском районе. ВИДЕО

Бойцы Третьей штурмовой бригады в ходе операции "Вивальди" превратили два советских БТРа в беспилотные наземные комплексы, начиненные взрывчаткой, и направили их на позиции российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операция с использованием так называемых "троянских БТР" была проведена в районах населенных пунктов Новое и Катериновка в Лиманском районе.

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Военные переоборудовали старую бронетехнику в дистанционно управляемые машины-камикадзе, загрузили взрывчаткой и отправили в тыл противника.

По данным бригады, российские военные сначала приняли БТРы за подкрепление. После приближения бронетехники к вражеским позициям ее подорвали.

Вследствие мощных взрывов были поражены укрепления противника, а также узел связи и управления российских войск.

В Третьей штурмовой отметили, что по мощности взрыв был сопоставим с ударом управляемой авиабомбы.

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