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Новости Уничтожение российских оккупантов Бои на Волчанском направлении
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Бойцы 57-й ОМПБр зачистили вражеский блиндаж и ликвидировали рашистов, отказавшихся сдаться в плен. ВИДЕО

Бойцы разведывательной роты 57-й ОМПБр провели зачистку лесистой местности от российской пехоты на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время продвижения украинские военные вступили в перестрелку с оккупантами, находившимися на укрепленных позициях.

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Российским военным предложили сдаться в плен, однако после отказа их ликвидировали.

В ходе последующей зачистки украинские защитники взяли под контроль вражеский блиндаж, в котором находились живые силы противника, а также захватили средства связи оккупантов.

Кадры штурма вражеских позиций украинские военные опубликовали в своем Telegram-канале.

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Автор: 

армия РФ (24336) уничтожение (10892) 57 отдельная мотопехотная бригада (133) Волчанск (549) Харьковская область (3230) Чугуевский район (454)
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