Бойцы 57-й ОМПБр зачистили вражеский блиндаж и ликвидировали рашистов, отказавшихся сдаться в плен. ВИДЕО
Бойцы разведывательной роты 57-й ОМПБр провели зачистку лесистой местности от российской пехоты на Волчанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время продвижения украинские военные вступили в перестрелку с оккупантами, находившимися на укрепленных позициях.
Российским военным предложили сдаться в плен, однако после отказа их ликвидировали.
В ходе последующей зачистки украинские защитники взяли под контроль вражеский блиндаж, в котором находились живые силы противника, а также захватили средства связи оккупантов.
Кадры штурма вражеских позиций украинские военные опубликовали в своем Telegram-канале.
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