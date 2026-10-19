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Новости Самоубийство оккупантов на поле боя
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Увидел украинский дрон и застрелился: на Волчанском направлении зафиксировали второй за неделю случай самоубийства российского оккупанта. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой, по утверждению авторов публикации, российский военнослужащий покончил с собой после того, как заметил приближение украинского беспилотника. Инцидент произошел на Волчанском направлении Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие кадры, снятые украинским разведывательным дроном, распространили в социальных сетях.

На 22-секундном видео видно разрушенное здание, от которого остались части стен и перекрытий. Среди обломков находится российский военнослужащий.

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Камера беспилотника фиксирует оккупанта сверху. На отдельных кадрах вблизи его позиции заметно задымление.

По информации авторов публикации, россиянин заметил украинский дрон и, осознав угрозу, решил застрелиться, не дожидаясь возможного удара.

Отмечается, что это уже второй за неделю случай самоубийства российского военнослужащего на Волчанском направлении, который попал на видео.

Смотрите: Россиянин застрелился в кустах под пристальным наблюдением украинского беспилотника. ВИДЕО

Смотрите также: Два прилета FPV и нож в горло: российский оккупант покончил с собой на поле боя. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (24509) самоубийство (1083) дроны (8425) Волчанск (553) Харьковская область (3324) Чугуевский район (461)
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Топ комментарии
+9
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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19.10.2026 10:49 Ответить
+5
Нігєр ******
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19.10.2026 10:47 Ответить
+5
Він побачив привид з мотором і вирішив, що за ним прилетів Ку-клукс-клан...
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19.10.2026 10:58 Ответить

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