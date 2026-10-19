Увидел украинский дрон и застрелился: на Волчанском направлении зафиксировали второй за неделю случай самоубийства российского оккупанта. ВИДЕО
В сети опубликовали видеозапись, на которой, по утверждению авторов публикации, российский военнослужащий покончил с собой после того, как заметил приближение украинского беспилотника. Инцидент произошел на Волчанском направлении Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие кадры, снятые украинским разведывательным дроном, распространили в социальных сетях.
На 22-секундном видео видно разрушенное здание, от которого остались части стен и перекрытий. Среди обломков находится российский военнослужащий.
Камера беспилотника фиксирует оккупанта сверху. На отдельных кадрах вблизи его позиции заметно задымление.
По информации авторов публикации, россиянин заметил украинский дрон и, осознав угрозу, решил застрелиться, не дожидаясь возможного удара.
Отмечается, что это уже второй за неделю случай самоубийства российского военнослужащего на Волчанском направлении, который попал на видео.
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хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....