Мобильная огневая группа Никопольской зенитной бригады сбила два российских беспилотника S8000 "Бандероль". ВИДЕО
Мобильная огневая группа 301-й зенитной ракетной Никопольской бригады уничтожила два российских ударных беспилотника S8000 "Бандероль" во время отражения воздушной атаки 18 октября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевых действий обнародовали украинские зенитчики.
По информации военных, обе воздушные цели были успешно перехвачены и уничтожены расчётом мобильной огневой группы.
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