Рашисты ударили ракетой "Бандероль" по промышленной инфраструктуре в Кривом Роге: двое погибших
Российские оккупанты нанесли удар ракетой "Бандероль" по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом Роге.
Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
На данный момент известно о двух погибших в результате удара РФ.
На прилегающих улицах повреждены многоэтажные дома.
Также известно о двух раненых.
В ОВА заявили, что количество пострадавших возросло до 4-х человек.
Двое мужчин, одна женщина и 15-летний парень находятся в больнице. Медики оказывают им помощь.
Что предшествовало?
- В ночь на понедельник, 19 октября, российские войска атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Среди регионов, где зафиксировали последствия ударов, — Киев, Днепропетровская, Ривненская, Волынская и Житомирская области.
- Есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Информация о последствиях российских атак уточняется.
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