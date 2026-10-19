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Новости Ракетная атака на Кривой Рог Обстрелы Днепропетровщины
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Рашисты ударили ракетой "Бандероль" по промышленной инфраструктуре в Кривом Роге: двое погибших

РФ нанесла удар по Кривому Рогу: двое погибших

Российские оккупанты нанесли удар ракетой "Бандероль" по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом Роге.

Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

На данный момент известно о двух погибших в результате удара РФ.

На прилегающих улицах повреждены многоэтажные дома. 

Также известно о двух раненых.

В ОВА заявили, что количество пострадавших возросло до 4-х человек.

Двое мужчин, одна женщина и 15-летний парень находятся в больнице. Медики оказывают им помощь.

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Что предшествовало?

  • В ночь на понедельник, 19 октября, российские войска атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Среди регионов, где зафиксировали последствия ударов, — Киев, Днепропетровская, Ривненская, Волынская и Житомирская области.
  • Есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Информация о последствиях российских атак уточняется.

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Автор: 

Кривой Рог (1646) обстрел (36212) Днепропетровская область (5809) Криворожский район (487) бандероль ракета (6)
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