Рашисти вдарили ракетою "Бандероль" по промисловій інфраструктурі у Кривому Розі: двоє загиблих
Російські окупанти атакували ракетою "Бандероль" об'єкт промислової інфраструктури у Кривому Розі.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Наразі відомо про двох загиблих внаслідок удару РФ.
На прилеглих вулицях пошкоджені багатоповерхові будинки.
Також відомо про двох поранених.
В ОВА заявили, що кількість постраждалих зросла до 4-х осіб.
Двоє чоловіків, одна жінка та 15-річний хлопець перебувають в лікарні. Медики надають їм допомогу.
Що передувало?
- У ніч проти понеділка, 19 жовтня, російські війська атакували Україну ракетами та безпілотниками. Серед регіонів, де зафіксували наслідки ударів, - Київ, Дніпропетровщина, Рівненщина, Волинь та Житомирщина.
- Є загиблі й поранені, пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Інформація про наслідки російських атак уточнюється.
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