Рашисти вдарили ракетою "Бандероль" по промисловій інфраструктурі у Кривому Розі: двоє загиблих

Російські окупанти атакували ракетою "Бандероль" об'єкт промислової інфраструктури у Кривому Розі.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Наразі відомо про двох загиблих внаслідок удару РФ.

На прилеглих вулицях пошкоджені багатоповерхові будинки.

Також відомо про двох поранених.

В ОВА заявили, що кількість постраждалих зросла до 4-х осіб.

Двоє чоловіків, одна жінка та 15-річний хлопець перебувають в лікарні. Медики надають їм допомогу.

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Що передувало?

У ніч проти понеділка, 19 жовтня, російські війська атакували Україну ракетами та безпілотниками. Серед регіонів, де зафіксували наслідки ударів, - Київ, Дніпропетровщина, Рівненщина, Волинь та Житомирщина.

Є загиблі й поранені, пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Інформація про наслідки російських атак уточнюється.

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