Ранкова атака на Львівщину: уламки збитого дрона пошкодили 6 будинків і 6 автомобілів

Вранці 19 жовтня російські безпілотники атакували Львівщину. Сили ППО збили ворожий безпілотник поблизу Львова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

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Внаслідок атаки у селі Зубра Львівського району пошкоджені 6 житлових будинків та 6 автівок.

"Уламки впали на приватну територію. Інформації про постраждалих наразі не надходило", - зазначив Козицький.

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Що передувало?

У ніч проти понеділка, 19 жовтня, російські війська атакували Україну ракетами та безпілотниками. Серед регіонів, де зафіксували наслідки ударів, - Київ, Дніпропетровщина, Рівненщина, Волинь та Житомирщина.

Є загиблі й поранені, пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Інформація про наслідки російських атак уточнюється.

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