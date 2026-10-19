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Новини Обстріли Львівщини
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Ранкова атака на Львівщину: уламки збитого дрона пошкодили 6 будинків і 6 автомобілів

На Львівщині ППО збила російський безпілотник: пошкоджено будинки та авто

Вранці 19 жовтня російські безпілотники атакували Львівщину. Сили ППО збили ворожий безпілотник поблизу Львова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

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Внаслідок атаки у селі Зубра Львівського району пошкоджені 6 житлових будинків та 6 автівок.

"Уламки впали на приватну територію. Інформації про постраждалих наразі не надходило", - зазначив Козицький.

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Що передувало?

У ніч проти понеділка, 19 жовтня, російські війська атакували Україну ракетами та безпілотниками. Серед регіонів, де зафіксували наслідки ударів, - Київ, Дніпропетровщина, Рівненщина, Волинь та Житомирщина.

Є загиблі й поранені, пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Інформація про наслідки російських атак уточнюється.

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Автор: 

обстріл (37547) Львівська область (2744) Львівський район (372) Зубра (1)
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Топ коментарі
+3
Львів єдине місто України, яке на виборах 2019 дав менше 50% за зеленського. Тому, якщо когось і жаліти, то львів'ян.
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19.10.2026 10:23 Відповісти
+1
Уламки збитого дрона пошкодили шість будинків і шість автомобілів? Це що за уламки такі?
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19.10.2026 10:01 Відповісти
+1
Жалко львовян, но по сравнению с тем, что у нас на Востоке творится каждый божий день (и ночь) - это лёгкий чих при простуде. У меня есть знакомые, которым уже по 2-3 раза стекла выносили. А некоторые с разбитыми квартирами маются.
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19.10.2026 10:09 Відповісти

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