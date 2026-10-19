Волинську область масовано атакували "шахеди": пошкоджено критичну інфраструктуру, 66 тис. людей без світла
Волинська область знову зазнала масованої атаки реактивними "шахедами". Упродовж ночі та ранку на область було націлено близько 15 ворожих безпілотників.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Волинської ОВА Роман Романюк, інформує Цензор.НЕТ.
Куди поцілив ворог?
За даними ОВА, переважно під атакою опинилися Ковель, Маневичі, Луцьк. Внаслідок влучань та падінь уламків дронів постраждала критична інфраструктура та цивільна інфраструктура. На щастя, інформації про травмованих та загиблих немає.
Є знеструмлення
Як зазначається, станом на зараз без електропостачання близько 66 тис. точок обліку.
Ліквідація наслідків атак триває. Всі служби працюють над цим, коли дозволяє безпекова ситуація.
"Повітряна тривога ще триває, тому закликаю бути в укриттях", - наголошує очільник області.
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А до чого тут Штілерман - взагалі не зрозуміло. Це керівник однієї з компаній, які розробляють дрони діпстрайку і ракети, причому зенітними дронами вони не займаються. Рішеннями для збиття шахедів Фаерпоінт взагалі не займався.