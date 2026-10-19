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Новини Обстріли Волині
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Волинську область масовано атакували "шахеди": пошкоджено критичну інфраструктуру, 66 тис. людей без світла

відсутність світла на Волині

Волинська область знову зазнала масованої атаки реактивними "шахедами". Упродовж ночі та ранку на область було націлено близько 15 ворожих безпілотників.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Волинської ОВА Роман Романюк, інформує Цензор.НЕТ.

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Куди поцілив ворог?

За даними ОВА, переважно під атакою опинилися Ковель, Маневичі, Луцьк. Внаслідок влучань та падінь уламків дронів постраждала критична інфраструктура та цивільна інфраструктура. На щастя, інформації про травмованих та загиблих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія атакує Волинь реактивними дронами: у Ковелі горять близько 10 вантажівок, є постраждалий

Є знеструмлення

Як зазначається, станом на зараз без електропостачання близько 66 тис. точок обліку.

Ліквідація наслідків атак триває. Всі служби працюють над цим, коли дозволяє безпекова ситуація.

"Повітряна тривога ще триває, тому закликаю бути в укриттях", - наголошує очільник області.

Також читайте: Завод Kromberg & Schubert на Волині зупинив роботу після російської атаки

Автор: 

Луцьк (457) обстріл (37547) Ковель (34) Волинська область (939) Камінь-Каширський район (7) Ковельський район (22) Луцький район (80) Маневичі (4)
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Топ коментарі
+3
А як наші дрони долітають до Москви і Пітера незважаючи на сотні кацапських Панцирів і те, що у них в 15 раз більше літаків? Абсолютної ППО не існує.
А до чого тут Штілерман - взагалі не зрозуміло. Це керівник однієї з компаній, які розробляють дрони діпстрайку і ракети, причому зенітними дронами вони не займаються. Рішеннями для збиття шахедів Фаерпоінт взагалі не займався.
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19.10.2026 11:12 Відповісти
+2
Не хочуть пояснити Голобородько і шулєрман - як до Волині долетіли шахеди і пошкодили інфрастуктуру і чому 66 тисяч волинян без електроенергії?
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19.10.2026 09:57 Відповісти
+1
Я с вас удивляюсь, каких объяснений и ракет вы хотите от человека по фамилии Штилерманн?
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19.10.2026 10:02 Відповісти

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