РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13533 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Волыни
1 622 39

Волынскую область массированно атаковали "шахеды": повреждена критическая инфраструктура, 66 тыс. человек остались без света

отсутствие света на Волыни

Волынская область вновь подверглась массированной атаке реактивными"шахедами". В течение ночи и утра на область было нацелено около 15 вражеских беспилотников.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Волынской ОВА Роман Романюк, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Куда нацелился враг?

По данным ОГА, в основном под атакой оказались Ковель, Маневичи, Луцк. В результате попаданий и падения обломков дронов пострадала критическая и гражданская инфраструктура. К счастью, информации о раненых и погибших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атакует Волынь реактивными дронами: в Ковеле горят около 10 грузовиков, есть пострадавший

Происходит отключение электроэнергии

Как отмечается, на данный момент без электроснабжения находятся около 66 тыс. точек учета.

Ликвидация последствий атак продолжается. Все службы работают над этим, когда позволяет ситуация с безопасностью.

"Воздушная тревога еще продолжается, поэтому призываю находиться в укрытиях", - подчеркивает глава области.

Читайте также: Завод Kromberg & Schubert на Волыни остановил работу после российского нападения

Автор: 

Луцк (650) обстрел (36212) Білин (34) Волынская область (1206) Камень-Каширский район (7) Ковельский район (20) Луцкий район (78) Маневичи (4)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А як наші дрони долітають до Москви і Пітера незважаючи на сотні кацапських Панцирів і те, що у них в 15 раз більше літаків? Абсолютної ППО не існує.
А до чого тут Штілерман - взагалі не зрозуміло. Це керівник однієї з компаній, які розробляють дрони діпстрайку і ракети, причому зенітними дронами вони не займаються. Рішеннями для збиття шахедів Фаерпоінт взагалі не займався.
показать весь комментарий
19.10.2026 11:12 Ответить
+2
Не хочуть пояснити Голобородько і шулєрман - як до Волині долетіли шахеди і пошкодили інфрастуктуру і чому 66 тисяч волинян без електроенергії?
показать весь комментарий
19.10.2026 09:57 Ответить
+1
Я с вас удивляюсь, каких объяснений и ракет вы хотите от человека по фамилии Штилерманн?
показать весь комментарий
19.10.2026 10:02 Ответить

Загрузка...

 
 