Волынскую область массированно атаковали "шахеды": повреждена критическая инфраструктура, 66 тыс. человек остались без света
Волынская область вновь подверглась массированной атаке реактивными"шахедами". В течение ночи и утра на область было нацелено около 15 вражеских беспилотников.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Волынской ОВА Роман Романюк, сообщает Цензор.НЕТ.
Куда нацелился враг?
По данным ОГА, в основном под атакой оказались Ковель, Маневичи, Луцк. В результате попаданий и падения обломков дронов пострадала критическая и гражданская инфраструктура. К счастью, информации о раненых и погибших нет.
Происходит отключение электроэнергии
Как отмечается, на данный момент без электроснабжения находятся около 66 тыс. точек учета.
Ликвидация последствий атак продолжается. Все службы работают над этим, когда позволяет ситуация с безопасностью.
"Воздушная тревога еще продолжается, поэтому призываю находиться в укрытиях", - подчеркивает глава области.
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А до чого тут Штілерман - взагалі не зрозуміло. Це керівник однієї з компаній, які розробляють дрони діпстрайку і ракети, причому зенітними дронами вони не займаються. Рішеннями для збиття шахедів Фаерпоінт взагалі не займався.