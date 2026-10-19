Волынскую область массированно атаковали "шахеды": повреждена критическая инфраструктура, 66 тыс. человек остались без света

Волынская область вновь подверглась массированной атаке реактивными"шахедами". В течение ночи и утра на область было нацелено около 15 вражеских беспилотников.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Волынской ОВА Роман Романюк, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Куда нацелился враг?

По данным ОГА, в основном под атакой оказались Ковель, Маневичи, Луцк. В результате попаданий и падения обломков дронов пострадала критическая и гражданская инфраструктура. К счастью, информации о раненых и погибших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атакует Волынь реактивными дронами: в Ковеле горят около 10 грузовиков, есть пострадавший

Происходит отключение электроэнергии

Как отмечается, на данный момент без электроснабжения находятся около 66 тыс. точек учета.

Ликвидация последствий атак продолжается. Все службы работают над этим, когда позволяет ситуация с безопасностью.

"Воздушная тревога еще продолжается, поэтому призываю находиться в укрытиях", - подчеркивает глава области.

Читайте также: Завод Kromberg & Schubert на Волыни остановил работу после российского нападения