Утренняя атака на Львовщину: обломки сбитого дрона повредили 6 домов и 6 автомобилей
Утром 19 октября российские беспилотники атаковали Львовскую область. Силы ПВО сбили вражеский беспилотник вблизи Львова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.
В результате атаки в селе Зубра Львовского района повреждены 6 жилых домов и 6 автомобилей.
"Осколки упали на частную территорию. Информации о пострадавших пока не поступало", - отметил Козицкий.
Что предшествовало?
В ночь на понедельник, 19 октября, российские войска атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Среди регионов, где зафиксировали последствия ударов, - Киев, Днепропетровская, Ривненская, Волынская и Житомирская области.
Есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Информация о последствиях российских атак уточняется.
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