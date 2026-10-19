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Новости Обстрелы Львовщины
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Утренняя атака на Львовщину: обломки сбитого дрона повредили 6 домов и 6 автомобилей

Во Львовской области ПВО сбила российский беспилотник: повреждены дома и автомобили

Утром 19 октября российские беспилотники атаковали Львовскую область. Силы ПВО сбили вражеский беспилотник вблизи Львова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.

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В результате атаки в селе Зубра Львовского района повреждены 6 жилых домов и 6 автомобилей.

"Осколки упали на частную территорию. Информации о пострадавших пока не поступало", - отметил Козицкий.

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Что предшествовало?

В ночь на понедельник, 19 октября, российские войска атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Среди регионов, где зафиксировали последствия ударов, - Киев, Днепропетровская, Ривненская, Волынская и Житомирская области.

Есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Информация о последствиях российских атак уточняется.

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обстрел (36212) Львовская область (3449) Львовский район (361) Зубра (1)
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Топ комментарии
+3
Львів єдине місто України, яке на виборах 2019 дав менше 50% за зеленського. Тому, якщо когось і жаліти, то львів'ян.
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19.10.2026 10:23 Ответить
+1
Уламки збитого дрона пошкодили шість будинків і шість автомобілів? Це що за уламки такі?
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19.10.2026 10:01 Ответить
+1
Жалко львовян, но по сравнению с тем, что у нас на Востоке творится каждый божий день (и ночь) - это лёгкий чих при простуде. У меня есть знакомые, которым уже по 2-3 раза стекла выносили. А некоторые с разбитыми квартирами маются.
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19.10.2026 10:09 Ответить

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