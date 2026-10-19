Утренняя атака на Львовщину: обломки сбитого дрона повредили 6 домов и 6 автомобилей

Утром 19 октября российские беспилотники атаковали Львовскую область. Силы ПВО сбили вражеский беспилотник вблизи Львова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Максим Козицкий.

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В результате атаки в селе Зубра Львовского района повреждены 6 жилых домов и 6 автомобилей.

"Осколки упали на частную территорию. Информации о пострадавших пока не поступало", - отметил Козицкий.

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Что предшествовало?

В ночь на понедельник, 19 октября, российские войска атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Среди регионов, где зафиксировали последствия ударов, - Киев, Днепропетровская, Ривненская, Волынская и Житомирская области.

Есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Информация о последствиях российских атак уточняется.

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